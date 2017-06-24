Дизайнер сайта

$46
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок208 просмотров
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Требуется изготовить дизайн сайта коммерческой недвижимости по шаблону из мокапа. Все нюансы обсуждаются после выбора кандидатов. Поэтому жду ваши портфолио. 

Стоимость 2750 руб. Срок на проработку 3-4 дня. 

6 лет назад
nov-ele
Елена 
43 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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