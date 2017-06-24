Дизайнер сайта

сайт: tabooshop.ru Просьба написать свою цену за ТЗ
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Требуется изготовить дизайн сайта коммерческой недвижимости по шаблону из мокапа. Все нюансы обсуждаются после выбора кандидатов. Поэтому жду ваши портфолио.
Стоимость 2750 руб. Срок на проработку 3-4 дня.
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