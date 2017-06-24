Дизайн астрологич. сайта

Нужен дизайн сайта астролога. Скелет сайта уже есть, какие-то базовые картинки тоже. Сайт

адаптивный. Программировать не надо, с вас только графические элементы

(картинки, фон, иконки)

На сайте будут страницы, где нужны будут след. тематические картинки

Для страницы Главная нужны 4 сюжет-фотки, для след. блоков:

- для холостых

- для семейных

- прогнозы

- личные консультации

Для страницы Тек. день нужны 3 фотки для след. блоков

- лунный день

- солнечный день

- магический час

Для страницы Отзывы - 1 фотка

Для страницы Обо мне - 5 фоток

- Контакты

- Биография

- ФАК

- Обучение

- сертификаты (пока будет в скрытом виде)

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Разработать сюжет-дизайн для внутр. страниц блоков

"астрология дляхолостых",

"астрология длясемейных",

"календари",

"прогнозы".

Например, сейчас сюжет для Главной страницы:

доскролили до блока Астрология для холостых - картинка - пара вот вот встретится

на блоке Астрология для семейных - они вместе

на блоке Календари - тоже свой сюжет связанный с календарем и этой парой

на блоке Прогнозы - соотв-но тоже продолжение сюжета

во всех картинках - участвуют одни и те же персонажи.

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также надо продумать фоновое решение для некоторых блоков, например на сайте

Володиной - для белых блоков идут зведочки и созвездия https://www.astrogift.ru/consultation

Логотип можно подправить и заменить иконки

срок 2-3 недели. с оплатой без проблем, будет денеж. перевод

Примерно хочу что-то среднее между сайтом Онлипульт и Володиной. В Тех. задании, которое написал программисту, идет упор на дизайн онлипульта https://onlypult.com/ru

Но дизайн Тебе решать дорогой дизайнер, какой должен быть, тут без ограничений

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Опишу свое видение, поэтому можно предложить что-то проще и лучше:

сейчас в группе https://vk.com/market-120967357 есть картинки для подборок, они идут в сюжетную линию главной страницы, но как-то не оч. связаны.

На главной странице хочу видеть сюжетную линию примерно такую (как у онлипульт.)

Сюжет примерно такой.

1 экран: девушка узнает обо мне на планшете/ноуте.

2 экран: она получила консультацию (узнала даты его рождения, его характер и

дату встречи со своим избранником) и начала готовится к этому событию.

3 экран: она с ним встретилась и его характер и дата встречи почти совпали с

тем, что она узнала на консультации

4 экран: они решили создать семью, потому что между ними не только взаимное

счастье, а еще куча возможностей, которые они могут подарить друг другу. И для

создания семьи они идут или на консультацию снова ко мне и заказывают календари

лучшего дня для свадьбы, для зачатия ребенка, календарь конфликтности

5 экран: тематика прогнозов, поэтому могу предположить, что эта же пара

прогнозирует машину, квартиру, лечения или что-то из моих услуг, которые в подборке

прогнозы в группе ВК

6 экран: возможно дальше тоже есть сюжет... но в целом у меня на 6 экране идет

слайдер (нужно предложить решение), который ужасен и подвал.

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По поводу фонового заднего решения: вероятнее всего градиент двунаправленный.

Т.е. от края к картинке прозрачность градиента уменьшается, так что ближе к

картинке - картинка имеет 100% заливку. А если смотреть сверху вниз, то

градиент меняет цветовую гамму в зависимости от сюжета. Например, 1й экран -

голубой - дальше салатовый (сюжет - астрология для холостых), дальше золотистый

(сюжет - астрология для семейных), дальше синеватый (календари), дальше фиолет

(прогнозы).

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Более подробное продолжение сюжета я хочу видеть в блоках

- для холостых

- для семейных

- прогнозы

- личные консультации

Стиль оформления каждого блока - должен быть уникальным.

Например.

Астрология для холостых. Сюжет должен быть связан с моими товарами, которые в

группе ВК (для холостых) только более подробно. Товаров этой подборки 9, т.е. 9

сюжетных картинок.

1. Твоя профессия

2. Совместимость. Союз или развод

3. Анализ прошлой жизни

4. Все о Твоей второй половинке

5. Даты рождения второй половинки

6. Знак зодиака твоей идеальной половинки

7. Обстоятельства знакомства

8. Характер твоего будущего Супруга

9. Характер твоей будущей Берегини

На тек. этапе есть картинки по умолчанию. Здесь сюжет должен иметь продолжение истории девушки на Главной странице.

Например, для этого блока (Астрология для холостых) - зеленый градиент.

Начинаем с 1экрана - Твоя профессия:

1) Девушка думает над профессией своей.

2) Потом она узнает, что совместимость с её избранником плохая.)))

3) Задается вопросом почему - и узнает о своей прошлой жизни

4) Дальше она понимает. Зачем мне зарабатывать, ведт если я найду мужа,

идельаного, то он меня будет одевать, кормить, ухаживать

5) Она узнает д.р. идеального партнера

6) Знак зодиака идеального партнера

6) Как и где она познакомится

7) Где она познакомится и как

8) Характер своего партнера

9) И где-то там, ее будущий муж, персонаж на Главной странице думает о ней и её

характере

Блок - астрология для семейных состоит из 9 товаров

1. Лучший город для жизни

2. Семейный Союз. Кто вы друг для друга

3. Общие интересы

4. Профессия ребенка и его таланты

5. Характер ребенка

6. Подбор имени ребенка по звездам

7. Подбор камней и минералов по звездам

8. Подбор лекарственных трав по звездам

9. Подбор ягод, овощей и фруктов по звездам

Поэтому сюжет должен быть связан с этими товарами.

Например:

1) Девушка и парень, наши гл. герои. Узнали, что их ждет несчастье, если

останутся жить в данном городе и переезжают

2) В новом городе происходят изменения к лучшему, поэтому они решили лучше д.д.

поддерживать, качественнее взаимодействовать

3) Работать над общими интересами, совм. мечтой или помогать достичь мечту

партнера.

4) У них родился ребенок от такого тесного взаимодействия и они решили узнать

его таланты

5) Они решили узнать его характер у астролога, чтобы заранее знать, что от него

ожилать

6) Благоприятное Имя им тоже было интересно узнать, чтобы судьба ребенка стала

счастливой

7-10) Подбор камней, трав и продуктов питания - тут сюжет для того, чтобы они

могли с помощью внеш объектов сделать еще более счастливой свою судьбу

Блок - календари,состоит из 6 товаров.

1. Лучший день для свадьбы

2. Лучший день для зачатия

3. Календарь конфликтности

4. Календарь здоровья

5. Жилищный вопрос

6. Реализация бизнеса

Сюжетная линия например такая:

Наши гл. герои

1) выбрали лучший день для свадьбы

2) Их захотелось необычного ребенка, а сильного, здорового... прям богатыря,

как из сказок

3) Дальше они поняли, что для такого ребенка нужно свести к минимуму конфликты

и Они захотели больше не ругаться, а дарить д.д. только радость, поэтому

изучили календарь конфликтности

4) Дальше они захотели всегда быть здорвовыми и больше не болеть, поэтому

календарь здоровья им в помощь

5) Они решили расширить свое жилье/купить новое и тут такой календарь им в

помощь

6) Муж решил заняться бизнесом.

Для прогнозов, там 10 товаров

1. Прогноз – Авто

2. Прогноз - Жилье

3. Прогноз – Болезней

4. Прогноз - Карьера и работа

5. Прогноз - Деньги

6. Прогноз - Достижения в личной жизни

7. Прогноз - Наследство

8. Прогноз - Опасности для жизни

9. Прогноз - Путешествие

10. Прогноз - Смерть близких и родственников

тоже сюжет с нашими гл. героями.

видеоролик м.б. наглавной, как вариант

Как вариант все эти сюжетные фотки со мною сделать?

Должно получиться Подстраницы Главной 9+9+6+10=34 товара + 4 на Главной = 38 фоток

Для страницы Тек. день нужны 3 фотки

для след. блоков

- лунный день

- солнечный день

- магический час

Для страницы Отзывы - 1 фотка

Для страницы Обо мне - 5 фоток

-Контакты

- Биография

- ФАК

-Обучение

- сертификаты (будет в скрытом виде)

ИТОГО 38 (сюжетных)+3+1+5= 47

Если все фотки будут сюжетные, то вообще супер

Фотки должны быть хорошего качества, не ниже 800х600.

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Теперь ваше видение дизайна.