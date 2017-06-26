Дизайн лендинга

Добрый день, необходим дизайн сайта в который должен входить не только дизайн самого сайта но и проработанные уникальные иконки(кнопки) а так же логотип. Тема сайта: техническая поддержка и консультация клиентов. Стиль минимализм чем проще тем лучше но ...