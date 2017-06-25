Дизайн сайта (недвижимость)

Нарисовать дизайн лендинга. На тему: Агентство лидогенерации. Сроки исполнения: до 11.00 мск 26.06.17 Стоимость: 3000 руб. Приоритет будет отдаваться тем фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности ...
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Требуется нарисовать дизайн сайта (сфера - недвижимость).Крайний срок сдачи работы 30 июня 2017 года, до 00.00 по Мск
Стоимость 2 500 руб.
Рассматриваем только кандидатов с портфолио!
Все подробности обсудим с реальными кандидатами.
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