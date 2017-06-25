Адаптивный дизайн для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Есть старый дизайн сайта для десктопа. 

Нужно с помощью css сделать так чтобы на мобильных телефонах он отображался в одну колонку с частичным скрытием информации и рекламы. На десктопе всё должно остаться по старому. 

lenty.ru 

6 лет назад
realtobolon
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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