Нужно сверстать лендинг Сроки 09.00 29.07.2017 цена 2000 рублей Кроссбраузерность – обязательно Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Обязательно прикрепляйте примеры работ Все подробности с выбранным кандидатом
Действие аккаунта приостановлено!
- $33HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $47
Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга Тематика – меховое ателье/интернет магазин шуб Сроки до 09.00 27.06.2017 В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $47
Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга Тематика – интернет продвижение/лидогенерация Сроки до 09.00 27.06.2017 В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад