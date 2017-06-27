Reds1990

Серегй Редичев Reds1990

 
33 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстальщик

    $33

    Нужно сверстать лендинг  Сроки 09.00 29.07.2017  цена 2000 рублей  Кроссбраузерность – обязательно  Скорость загрузки не менее 70 по сервису  [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url]  Обязательно прикрепляйте примеры работ  Все подробности с выбранным кандидатом

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер (отрисовка лендинга)

    $47

    Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга  Тематика – меховое ателье/интернет магазин шуб  Сроки до 09.00 27.06.2017  В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой  При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайнер (отрисовка лендинга)

    $47

    Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга  Тематика – интернет продвижение/лидогенерация  Сроки до 09.00 27.06.2017  В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой  При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад