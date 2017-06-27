Необходимо по прототипу отрисовать дизайн лендинга Тематика – меховое ателье/интернет магазин шуб Сроки до 09.00 27.06.2017 В приоритете дизайнеры, которые уже знакомы с этой тематикой При отписке на проект прикрепляйте свои проекты. Все подробности обсуждаем с выбранными кандидатами.