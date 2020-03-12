Разработка и верстка личного кабинета, знание YII2

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок381 просмотр
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Необходимо разработать и сверстать личный кабинет, подключить несколько способов оплат согласно нижеуказанного дизайна:

1. Дизайн : https://www.figma.com/file/D0yb7BgIx6HesmxtR2Fcca/allstick-(Copy)?node-id=0%3A1

2. Подключение по api способов оплат, таких как: Qiwi, webmoney, paypal. остальные из задания подключены : https://www.allstick.ru/-/cart/order/view?id=zWKlhvvG

На выходе должен получить полностью работоспособный с настроенными взаимосвязями личный кабинет, согласно вышеупомянотому дизайну

4 года назад
plotter-spb
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад