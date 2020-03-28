Разработка бота Viber с оплатой LiqPay и админ-панелью

Веб-программированиеЗавершен9 заявок289 просмотров
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Добрый день! Необходимо создать бот в Viber.

Бот делиться на три блока:

1) оценка качества обслуживания (от 1 до 5)

2) прием заявок на трансфер (бронирование)

3) чат с оператором

Заявки и оценки от клиентов сохраняются в базу данных. Заявки обрабатываются оператором в чате бота через кнопки "Принять" \ "Отклонить". Оценки в админ-панели.

Важно! Необходимо разработать админ-панель, чтобы из базы заявки отображаются в разделе "История бронирования", а в разделе "Оценки клиентов" -  администрирования оценок. 

Рассматриваем еще вариант использование Trello (вместо админки на php).

Более подробно ознакомиться в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1UxwIpxlfY9kUV6eRZPLn_PxidWnm9MxseeDhsNZGTHY/edit?usp=sharing

4 года назад
Byrui
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
iKey
27 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$250
20 дней
WMZ
Работать с Денисом было очень приятно! Остается огромное желание работать еще. Приятно радует подход к работе, соблюдение сроков и скорость реакции. Техническая подготовка - Высока! Супер! Обращайтесь к Денису!
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром! Отличная постановка задачи, постоянно на связи, ну и своевременная оплата :) Буду рад работать с вами ещё!