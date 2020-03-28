Нужен скрип по поиску дропов. Примерный функционал как тут help.dropext.com/2/63/
Разработка бота Viber с оплатой LiqPay и админ-панелью
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Добрый день! Необходимо создать бот в Viber.
Бот делиться на три блока:
1) оценка качества обслуживания (от 1 до 5)
2) прием заявок на трансфер (бронирование)
3) чат с оператором
Заявки и оценки от клиентов сохраняются в базу данных. Заявки обрабатываются оператором в чате бота через кнопки "Принять" \ "Отклонить". Оценки в админ-панели.
Важно! Необходимо разработать админ-панель, чтобы из базы заявки отображаются в разделе "История бронирования", а в разделе "Оценки клиентов" - администрирования оценок.
Рассматриваем еще вариант использование Trello (вместо админки на php).
Более подробно ознакомиться в ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1UxwIpxlfY9kUV6eRZPLn_PxidWnm9MxseeDhsNZGTHY/edit?usp=sharing
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