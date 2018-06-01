Парсинг твиттов с использованием API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Здравствуйте! Для исследования необходимо спарсить твитты, отвечающие следующим критериям:

1. Твитты должны быть сделаны на территории Москвы

2. Твитты должны быть сделаны гражданами иностранных государств (не жителями России)

3. Твитты должны быть сделаны в период с 01.06.2018 по 01.08.2018 года.

Выгрузка файла в формате csv

Датасет должен состоять из:

ID пользователя

Имя пользователя

Время твитта

Локация где сделан твитт (геометка если есть)

Хэштеги

Текст твитта

Наличие файлов (есть или нет)

страна регистрации пользователя

другая информация при наличии

4 года назад
matiii
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад