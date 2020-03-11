Поменять форму url и сделать выпадающую подсказку в форме ввода

В приложении смотрите рисунок.

На странице после выбора города и профессии появляется список вакансий.

Нужно сделать три изменения:

1. Выпадающий список профессий заменить полем ввода слова с подсказской после ввода первых трех букв (список замены семи чешских букв со специальными символами на обычные латинские буквы предоставлю). В полях форм после выбора значений (профессии и-или города) после поиска должны оставаться значения, выбранные в последний раз (сейчас всё сбрасывается)

2. Формировать итоговую ссылку как показано на рисунке (из города и-или из профессии). Цифры 1 и 2 обозначенные зелеными стрелками остаются всегда неизменными 1 перед профессией, 2 перед городом

3. Сделать ограничение на вывод 20 результатов поиска на страницу

------------------------------------

Есть точный пример второго сайта где это реализовано (для наглядности).

------------------------------------

В предложении укажите цену