Не работает форма отправки сообщений с сайта

Необходимо написать небольшой скрипт под Windows. На Autoit или подобном. Суть - бот для игр. Пример на этом видео - [url=http://haa.su/Vxm/]http://haa.su/Vxm/[/url] (короткая ссылка с переадресацией на ютуб). В результате должен быть файл .exe чтобы нельзя было в ...