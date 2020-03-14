Не работает форма отправки сообщений с сайта

Веб-программированиеЗакрыт22 заявки341 просмотр
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На сайте установлена гугл капча

письма с сайта не приходят

нужно проверить и исправить ошибки

4 года назад
susorov
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад