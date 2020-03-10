Сделать калькулятор на Вордпресс сайте

Нужно сверстать интуитивно понятную систему фильтрации предложений на сайте в зависимости от указаных критериев. Код требуется универсальный, с возможностью добавления предложений и критериев фильтрации на сайт. + Адаптив под Мобильные устройства.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Делаем похожий как здесь https://www.wcshipping.com/international-car-shippingТолько упрощаем, делаем только1 car20' Container3 cars in 40'HC Container4 cars in 40'HC Container
Данный калькулятор будет поставен на сайт Ворлпресс
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