Доработать сайт sovva.su согласно тз

необходимо настроить встраивание роликов с нескольких площадок: при добавлении видеозаписи на свой канал prntscr.com/r4i5tx внедрить возможность указать несколько ссылок-исходников. также настроить авто-проверку доступности видео, и при блокировке видео на одном из каналов, на нашем сайте видео должно тянуться с того исходника, где видео не заблокировано. список источников для видео vk, Vimeo, rutube, dailymotion, coub, порнхаб