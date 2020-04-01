Разработать калькулятор

Веб-программированиеЗавершен10 заявок197 просмотров
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Добрый день!

Нужен корпоративный калькулятор, чтобы могли рассчитывая итоговую стоимость, исходя из себестоимости наших спецов. 

Лучше, мне кажется, не на самописе делать. а модернизировать WP ,  например. Но обсуждаемо. 

Кратко:

Калькулятор должен иметь 3 вкладки:

1. По специалистам. 

В ней нем должно быть разбито  на Категории/Специальности. В каждой специальности список своих специалистов + цены.  

2. По себестоимости - вводим себестоимость получаем итог.

3. Услуги - перечень услуг с ценами

Дизайна нет. Стандартными стилями можно обойтись.

Подробное ТЗ со структурой скину в личку. 

4 года назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
fortavey
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$140
7 дней
Все сделано на высшем уровне. Очень довольна ! =)
Все отлично. Рекомендую
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