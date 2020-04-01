Разработать калькулятор

Добрый день!

Нужен корпоративный калькулятор, чтобы могли рассчитывая итоговую стоимость, исходя из себестоимости наших спецов.

Лучше, мне кажется, не на самописе делать. а модернизировать WP , например. Но обсуждаемо.

Кратко:

Калькулятор должен иметь 3 вкладки:

1. По специалистам.

В ней нем должно быть разбито на Категории/Специальности. В каждой специальности список своих специалистов + цены.

2. По себестоимости - вводим себестоимость получаем итог.

3. Услуги - перечень услуг с ценами

Дизайна нет. Стандартными стилями можно обойтись.

Подробное ТЗ со структурой скину в личку.