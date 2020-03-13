Правка форм обратной связи на сайте, Modx

Нужент скрипт, который обработает переменную выданную ботом, по ней найдет в таблице данные и выдаст их пользователю. Пример: От пользователя - Херсон Бот ищет в таблице информацию по Херсон и выдает: В городе Херсон: В 2017 году было выделено .... ...