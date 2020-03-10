Электронный дневник для учебного заведения

Электронный дневник для лицея, количество учащихся 800 человек. У каждого родителя личный кабинет своего ребенка либо нескольких детей, с ежедневными результатами успеваемости, посещаемости, домашними заданиями. Общий раздел с информацией по всей школе, объявлениями и т.п. У каждого учителя доступ к своему журналу, а также главный администратор с правами доступа ко всей базе.

На первом этапе этого достаточно. В дальнейшем доработка пропускной системы. В учреждении установлены считыватели магнитных карт. У каждого сотрудника и учащегося своя карта. Необходимо внесение информации о времени прихода/ухода, а также автоматическая рассылка СМС по выборочным номерам телефонов из БД.