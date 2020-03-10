Реализовать корзину на сайте. Wordpress

Парсинг сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать корзину на сайте, но стандартная корзина не подойдет. На сайте есть товары, но нет цен. Необходимо чтобы товары попадали в корзину, а из корзины приходили на почту в форме заявки. Подробное обсуждение в лс
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