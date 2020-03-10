Исправить ошибки

Нужно из html5 приложения добавить продукты в корзину JoomShopping. Сделал циклом отправку отдельного AJAX запроса на каждый товар товар добавляется post или get запросом к cart/add?category_id=1&product_id=1&quantity=1&jshop_attr_id[id_аттрибута]=id_опции Каждый запрос отправляется с задержкой в 0.4 секунды. Работает все, но каждый раз ...