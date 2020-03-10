Мультивалютный пул для майнинга под ключ

Здравствуйте. Требуется frontend доработка PHP- скрипта. Более подробно - в прилагаемом к проекту файле. Есть скрипт - RISE - Ultimate Project Manager. Микросистемка для проектного управления - проекты, задачи, тайминги, диаграммы и пр. Демо можно посмотреть на ...
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Мультивалютный пул для майнинга. С поддержкой нескольких алгоритмов. С поддержкой nicehash и minningrigrentals. Или без их поддержки. Просьба скинуть варианти с ценами и сроками. Спасибо
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