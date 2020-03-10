Создать кастомный сервис для формирования QR кодов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок162 просмотра
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Добрый день уважаемые исполнители!

Задача срочная: нужно создать сервис для формирования QR кодов с "кастомным" дизайном

Проект в figma: https://www.figma.com/file/IgdtLT260vfVr6qZkvt279/qr.don-st.ru?node-id=0%3A1

Срок: 2-3 дня

Бюджет: оговаривается

4 года назад
noskovaleksandr
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад