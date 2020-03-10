Система для сбора упоминаний в соц.медийном пространстве

$10000
Веб-программированиеЗакрыт17 заявок178 просмотров
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Автоматизированный сбор и анализ публикаций и сообщений социальных медиа в рамках единого личного кабинета специализированного сервиса для контроля информационного поля, новостных публикаций и комментариев пользователей о деятельности, руководстве и проектах Заказчика.

Список источников : 1700

По запросу вышлю более подробное ТЗ

4 года назад
guest_15664589965459
4 года в сервисе
Был
4 года назад