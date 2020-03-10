Настрить DKIM, SPF, DMARC для рассылки

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

У меня есть домен, зарегистрированный на GoDaddy. Нужно настроить записи, чтобы корректно работали DKIM, SPF, DMARC  для домена

4 года назад
kazakovnikita
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад