Разработать облако из серверов для DLE 14.x

ocStore 3.0.2.0 Либо доработать через модификатор стандартную реф программу и страницу, либо написать свой мод. ТЗ https://fex.net/ru/s/okvxboy Жду оценку по цене/срокам
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Здравствуйте. Для нашего сайта нужно разработать серверное облако. Другими словами, это подомены на которых будут храниться файлы.
Алгоритм плагина:
1. В основном плагине нужно подключать сервера (подомена или другие
домена на которых будут лежать файлы на хосте или сервере - неважно)
2. На сайте сделать возможность скачивать файл (если 10 серверов
подключено то при каждом запросе скачать должен поочередно скачиваться с
серверов)
3. Страница скачивания файла
4. Защита ссылки скачивания файла что бы другие не смогли копировать ссылку для своих сайтов
Плагин должен работать на CMS DLE 14.х
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