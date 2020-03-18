Разработать облако из серверов для DLE 14.x

Здравствуйте. Для нашего сайта нужно разработать серверное облако. Другими словами, это подомены на которых будут храниться файлы.

Алгоритм плагина:

1. В основном плагине нужно подключать сервера (подомена или другие

домена на которых будут лежать файлы на хосте или сервере - неважно)

2. На сайте сделать возможность скачивать файл (если 10 серверов

подключено то при каждом запросе скачать должен поочередно скачиваться с

серверов)

3. Страница скачивания файла

4. Защита ссылки скачивания файла что бы другие не смогли копировать ссылку для своих сайтов

Плагин должен работать на CMS DLE 14.х