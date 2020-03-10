Подготовка файла для импорта в яндекс карты

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки168 просмотров
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Есть карта с метками, сделанная на Яндекс картах и опубликованная на сайте https://www.gazprom-agnks.ru/locator/

Нужно выгрузить все метки (точки) и подготовить файл, который я смогу загрузить на свою карту через инструмент импорта https://yandex.ru/map-constructor/

4 года назад
markovdaniil
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад