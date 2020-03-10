Ускорение сайта на 1c bitrix

Необходимо ускорить интернет магазин: gyro-cult.ru. Цену можетепредлагать свою.

Основные проблемы:

- Долго грузится сайт

- Низкая оценка по google pagespeed.

- Страницы тяжелые.

- Время ответа сервера на поддомене – до 500мс.Главный домен – 70мс. Хотя наши другие сайты быстрее.

- Часто приходят ошибки 404 в яндекс метрике,хотя ссылки все исправны.

- Не оптимизированные изображения – Этот пунктбудет делать другой исполнитель.

- По мнению google pagespeed есть неиспользованныйcss кода который он советует сократить.

- Скрытые изображения занимают трафик.

- Плагины ВК и ютьюб долго загружаются. - Нужнооптимизировать либо ВК вообще удалить.

- На слабых устройствах сайт тупит.

Основные требования к работе:

- Оптимизация должна влиять сразу еще на 2поддомена chb. msk. – По факту одна админка.

- Переносить и делегировать сайт куда -либо недопускается.

- Если в ходе работы сайт будет недоступензаранее сообщить.

- После каждого изменения проверять что бы насайте ничего не сломалось.

- Перед началом работы после анализапредоставить план действий.

Так же если работа пройдет успешно, то будут постоянные заказы. Работ много.