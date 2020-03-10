Объединить два телеграмм бота в один, боты на PHP

Есть 2 простых скрипта которые парсят информацию на сайте через телеграмм. 2 бота - 2 сайта.

Нужно их просто объединить.

То есть просто в боте указывать ссылку на других ботов, а что бы все действия происходили через 1 бот, и одну базу данных

Первый бот работает по принципу, кидаешь ему ссылку на сайт, он берет с сайта цену и заголовок, и присылает ссылку на домен который ты указал в конфиге, переходя по ссылке мы будем видеть цену и описание.

Второй бот работает по тому же принципу, только другой сайт откуда парситься инфа, и другой домен который указывается в конфиге.