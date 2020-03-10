Объединить два телеграмм бота в один, боты на PHP

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки216 просмотров
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Есть 2 простых скрипта которые парсят информацию на сайте через телеграмм. 2 бота  - 2 сайта. 

Нужно их просто объединить.

То есть  просто в боте указывать ссылку на других ботов, а что бы все действия происходили через 1 бот, и одну базу данных

Первый бот работает по принципу, кидаешь ему ссылку на сайт, он берет с сайта цену  и заголовок, и присылает ссылку на домен который ты указал в конфиге, переходя по ссылке мы будем видеть цену и описание.

Второй бот работает по тому же принципу, только другой сайт откуда парситься инфа, и другой домен который указывается в конфиге.

PHP
4 года назад
guest_15838243214223
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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