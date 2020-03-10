Нужно сверстать интуитивно понятную систему фильтрации предложений на сайте в зависимости от указаных критериев. Код требуется универсальный, с возможностью добавления предложений и критериев фильтрации на сайт. + Адаптив под Мобильные устройства.
Создать демо версию игры на основе сервиса Яндекс.Карт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание демо версии (упрощенной) игры на основе сервиса Яндекс.Карт (в дальнейшем с геопозиционированием) по аналогии с игрой Ingress Prime. ТЗ в настоящий момент в разработке. Рабочий вариант ТЗ будет направлен выбранному исполнителю. Стоимость прошу указать за 1 этап – запуск сервера, запуск сайта с картой, установка базовых игровых элементов. Оплата за остальные этапы будет доп заданиями.
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