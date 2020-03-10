Создать демо версию игры на основе сервиса Яндекс.Карт

Добрый день! Нужен корпоративный калькулятор, чтобы могли рассчитывая итоговую стоимость, исходя из себестоимости наших спецов. Лучше, мне кажется, не на самописе делать. а модернизировать WP , например. Но обсуждаемо. Кратко: Калькулятор должен иметь 3 вкладки: 1. По специалистам. В ней нем ...