Каталог услуг на ворпресс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго всем дня!

Дано: подопытный сайт для тестирования гипотез https://tden.ru/ (на ворпресс)

Нужно внедрить на него доску объявлений(каталог) спецтехники по городам. Для тестирования скорости входа в нишу. 

Сам каталог придется где то спарсить + возможность правки объявлений пользователем нужна.

Очень нужен человек с опытом подобных работ и возможностью обсудить по ватцап. 

4 года назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад