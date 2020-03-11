Каталог услуг на ворпресс

Доброго всем дня!

Дано: подопытный сайт для тестирования гипотез https://tden.ru/ (на ворпресс)

Нужно внедрить на него доску объявлений(каталог) спецтехники по городам. Для тестирования скорости входа в нишу.

Сам каталог придется где то спарсить + возможность правки объявлений пользователем нужна.

Очень нужен человек с опытом подобных работ и возможностью обсудить по ватцап.