Создание системы онлайн-бронирования туров и экскурсий.

Имеется рабочий сайт на WP. На нем есть календарь событий (экскурсий и туров). Необходимо создать сайт на другом домене, который будет получать эти события, выводить внутри с фильтрами и отчетами. Также необходимо реализовать возможность авторизации по ролям. Систему онлайн-заявок realtime. Чат менеджера с агентом. Будет всего три роли: администратор, менеджер и агент. У каждого свои функции, но во многом они похожи. Детали описаны в ТЗ. Остальные вопросы будем обсуждать.