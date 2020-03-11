Нужен специалист, который хорошо разбирается в opencart

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок158 просмотров
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Пишите пожалуйста сразу ваш телеграмм, чтобы я сбросил задачу на оценку. По просьбе клиента - все работы проводить через модификаторы только! Пожалуйста, пишите те, кто знает как работать с ними. Спасибо)

OpenCart
4 года назад
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад