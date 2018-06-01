Нужно сделать точно такую функцию как на картине ( прикиплен внизу )

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки197 просмотров
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есть сайт https://levelkitchen.com/

там есть выбор продуктов , нужно сделать точно такую же функцию на Wordpress

Антибот: 5+2=?

4 года назад
matiii
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад