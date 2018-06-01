Изменение раздела вопрос-ответ на сайте на вордпрессе

Программирование и верстка. Задачи: 1.Перевести 6 страниц с дизайна на хостинг. 2.Сделать переключение между страницами 3.Анимации открытия сайта, анимация перелистывание тем на одной страницы + увлечение фотографий при нажатии на неё. 4.Язык PHP (буду рад консультации на счёт языка программирование) 5.Соединение ...