Изменение раздела вопрос-ответ на сайте на вордпрессе

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо доработать боковую колонку для раздела Вопрос-ответ 

В этой боковой колонке должен быть рубрикатор вопросов, для сортировки всех вопросов 

Подробное тз по ссылке docs_google.com/document/...

прототип страницы основной вопросов и ответов app_moqups.com/p7XJVUAhy4...

прототип страницы одной из рубрик вопросов app_moqups.com/p7XJVUAhy4...

Прототип страницы материалов по одному вопросу app_moqups.com/p7XJVUAhy4...

Пишите стоимость и сроки

4 года назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад