Нужен скрип по поиску дропов. Примерный функционал как тут help.dropext.com/2/63/
Изменение раздела вопрос-ответ на сайте на вордпрессе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо доработать боковую колонку для раздела Вопрос-ответ
В этой боковой колонке должен быть рубрикатор вопросов, для сортировки всех вопросов
Подробное тз по ссылке docs_google.com/document/...
прототип страницы основной вопросов и ответов app_moqups.com/p7XJVUAhy4...
прототип страницы одной из рубрик вопросов app_moqups.com/p7XJVUAhy4...
Прототип страницы материалов по одному вопросу app_moqups.com/p7XJVUAhy4...
Пишите стоимость и сроки
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется переписать/изменить плагин User Submitted Posts на сайте написанном на wordpress.Тз приложил.Закрыт4 года назад
поиск програмиста на создания ПК програмы для плотера чтобы связать принтера с сайтомВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо: 1. Создание веб-сайта с регистрацией и авторизацией пользователей и разделением прав пользователей. При создании сайта и БД необходимо учесть возможность обмена данными между сайтом и приложениями на любых платформах (будут созданы позднее) и любых ОС. 2. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
[b]Добрый день! Необходимо создать бот в Viber.[/b] [b]Бот делиться на три блока:[/b] 1) оценка качества обслуживания (от 1 до 5) 2) прием заявок на трансфер (бронирование) 3) чат с оператором Заявки и оценки от клиентов сохраняются в базу данных. Заявки ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
есть сайт [url=https://levelkitchen.com/]https://levelkitchen.com/[/url] там есть выбор продуктов , нужно сделать точно такую же функцию на Wordpress Антибот: 5+2=?Закрыт4 года назад
Здравствуйте! Для исследования необходимо спарсить твитты, отвечающие следующим критериям: 1. Твитты должны быть сделаны на территории Москвы 2. Твитты должны быть сделаны гражданами иностранных государств (не жителями России) 3. Твитты должны быть сделаны в период с 01.06.2018 по ...Закрыт4 года назад
В приложении смотрите рисунок. На странице после выбора города и профессии появляется список вакансий. Нужно сделать три изменения: 1. Выпадающий список профессий заменить полем ввода слова с подсказской после ввода первых трех букв (список замены семи чешских букв ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Программирование и верстка. Задачи: 1.Перевести 6 страниц с дизайна на хостинг. 2.Сделать переключение между страницами 3.Анимации открытия сайта, анимация перелистывание тем на одной страницы + увлечение фотографий при нажатии на неё. 4.Язык PHP (буду рад консультации на счёт языка программирование) 5.Соединение ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен лендинг в длину примерно на 10-12 экранов. Самописный код (не конструктор!) с возможностью редактирования ВСЕХ текстов и картинок на сайте через админку на Вордпресс. Шаблоны визуального оформления каждого экрана передадим исполнителю. ВНИМАНИЕ! Рассматриваем заявки только ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад