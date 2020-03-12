Переписать рабочее решение с php на react + python

Есть работающий сайт на joomla с доработанным компонентом календаря dpcalendar. Календарь в связке с базой пользователей используется для бронирования. Интерфейс на скринах.

Нужно переписать весь функционал на react и python (можно использовать джанго).

Также потребуется целый перечень доработок функционала за отдельную плату.

Будет написано подробное тз по всем доработкам.

Описание функционала на сегодняшний момент:

- по клику на ячейку календаря появляется форма бронирования;

- форма бронирования позволяет задать название, дату, время мероприятия, а также выбрать из списка с автоподбором клиента, который бронирует (или создать его налету, если такого клиента нет в базе);

- также при создании брони через форму рассчитывается стоимость, исходя из стоимости часа за помещение, кол-во часов и скидки клиента;

- при нажатии на созданную бронь появляется форма редактирования этой брони;

- в форме редактирования можно дублировать созданную бронь на другие дни;

- если есть наложение по времени брони, форма предупредит об этом;

- также отдельно считается статистика для каждого клиента по броням и общая статистика по броням за залы (всего их три, у каждого свой цвет на скрине).

В принципе, это весь основной функционал. Доработки будут следующего характера: добавить оплату через сайт, фильтр броней по клиенту, поиск броней по ключевым словам, дополнительные опции по броням и т.п.