Написать аналогичный JS скрипт для таблицы

$3
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Должен работать аналогично примеру. Можете написать сами или вытащить с сайта.

4 года назад
guest_15466772408469
5 лет в сервисе
Был
2 года назад