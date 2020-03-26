У нас музыкальный магазин [url=https://www.cortguitarsshop.ru/]https://www.cortguitarsshop.ru[/url] необходимо создать страницу с комплектовщиком как тут: [url=https://www.thomann.de/intl/ru/prod_cbundle_455.html?gk=giwedr&cbcid=3139&art=324386]https://www.thomann.de/intl/ru/prod_cbundle_455.html?gk=giwedr&cbcid=3139&art=324386[/url] Нужна форма где мы сможем выбирать необходимые товары и отмечать их галочками чтобы они попали на страницу с комплектовщиком.