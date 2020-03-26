Есть интернет магазин [b]www.Amplifier.ru[/b] Есть платёжная система Яндекс-касса, настроенная на этом сайте. Яндекс-касса не отображается на боевом сайте, ошибка в коде. Через поддержу Netcat удалось получить ответ: [b][i]"[/i][/b][b][i]Похоже, причина описанного вами - в пользовательском коде вашего компонента заказа https://nova-proaudio.ru/netcat/admin/#dataclass_fs.customadd(2046) ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $180
У нас музыкальный магазин [url=https://www.cortguitarsshop.ru/]https://www.cortguitarsshop.ru[/url] необходимо создать страницу с комплектовщиком как тут: [url=https://www.thomann.de/intl/ru/prod_cbundle_455.html?gk=giwedr&cbcid=3139&art=324386]https://www.thomann.de/intl/ru/prod_cbundle_455.html?gk=giwedr&cbcid=3139&art=324386[/url] Нужна форма где мы сможем выбирать необходимые товары и отмечать их галочками чтобы они попали на страницу с комплектовщиком.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад