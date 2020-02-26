Кастомный вывод товара в интернет-магазине на umi cms

Здравствуйте! Мне необходимо настроить правильный (кастомный) вывод товара в интернет-магазине www.neglige-shop.ru при загрузке товаров через модуль "загрузчик прайсов" (umi cms). Цель: вывод товаров в каталоге (в своих же категориях ) сначала с остатком "1", затем с остатком "0" (нет в наличии), затем вывод товаров, которых нет в выгружаемом файле (нет в наличии), но которые у меня в магазине ещё есть. Это необходимо для того, чтобы я не скрывал товар, который на остатках "0" в новой выгрузке, а так же для корректного вывода товара. Мой поставщик иногда удаляет определенный товар из таблиц-выгрузок, при этом система не видя этот товар, который был удалён поставщиком, оставляет его в каталоге как товар, имеющийся в наличии (не ставится "нет в наличии").

Необходимо настроить правильный вывод товара.