Доработать сайт

На сайте при переходе на карточку товара в хлебных крошках выводится только последняя категория. Для примера есть конечная категория http://prntscr.com/r8e7fn у нее есть путь в хлебных крошках http://prntscr.com/r8e7s8 однако если мы перейдем на любую карточку из категории ...