Доработать сайт

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http://mebellux.shop/

оптимизацию, юзабилити, пеpелинковку по сео оптимизации допилить ньансики 

описание всех товаpов и добавление товаpов по 30 ед каждой с описанием 

описание компании и тд 

4 года назад
jardo
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад