Woocommerce прописать каноникл на базу товаров

https://www.vanna23.ru/catalog/

Это база товаров магазина, задано в вукоммерс.

И это же страница. В странице прописан каноникл https://prnt.sc/r8g4bu

но по сути это не работает так как все равно создаются архивы /page2/ и тп

Стоит Yoast premium, yoast woocommerce.

В общем нужно убрать дубли базы товаров вукомерса. Прописать каноникл или сказать где это сделать.

Тема Jupiter, wordpress