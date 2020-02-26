Сделать сайт с калькулятором на WordPress

Добрый день!

Необходимо сделать сайт согласно дизайна - https://xd.adobe.com/view/7e157afa-4eed-4d59-5b66-7118218426cf-0824/

Платформа - WordPress. Верстка - адаптивная. Должны быть подключены плагины Yoast SEO + кэширование + что-то, что обеспечит быструю загрузку сайта. Скорость очень важна! Верстка адаптивная, можно использовать Bootstrap или аналоги.

Из особенностей:

1. Необходимо реализовать калькулятор по подобию, как здесь - https://damprodam.ru

2. На сайте должен присутствовать раздел Магазин/Трейд-ин, но корзина не нужна - достаточно будет реализовать формы обратной связи.

3. На сайте должна быть реализована возможность добавления новой категории (например, Mac или MacBook) и опросника для калькулятора под неё. Чтобы все это можно было настроить через админку.

4. При добавлении товара на сайт, в админке должна быть реализована возможность указать, попадает товар только в раздел Магазин, или же его также можно будет обменять на старое устройство (трейд-ин). В зависимости от выбора на странице товара должна отображаться только одна кнопка Купить или же две Купить и Обменять.

Исходники макетов в Adobe XD.

Есть xls таблица с параметрами для калькулятора - прикрепил.

При подаче заявки прошу указать сроки и стоимость работы.

Если возникнут вопросы - пишите в личку!