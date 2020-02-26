Доработки сайта на PrestaShop

[url=http://mebellux.shop/]http://mebellux.shop/[/url] оптимизацию, юзабилити, пеpелинковку по сео оптимизации допилить ньансики описание всех товаpов и добавление товаpов по 30 ед каждой с описанием описание компании и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) При работе с фильтрами прятать блок производителей
2) В мобильной версии фильтры убрать в бургер (скрывать в боковой панели)
3) В моб. версии все вспомогательные информационные блоки убрать ниже контента
4) Считать цену товара в корзине кратно упаковке (объем упаковки в м2 задавать в админке) или сделать что-то подобное (https://olimp-parketa.ru/catalog/laminat/laminat-egger-home-ehl079-h2976-dub-palensiya-svetlyy-33-kl-10-mm-1-744-m2-upak/)
5) Оптимизировать (сделать компактнее )расположение информации на карточке товара (пример https://olimp-parketa.ru/catalog/laminat/laminat-egger-home-ehl079-h2976-dub-palensiya-svetlyy-33-kl-10-mm-1-744-m2-upak/)
6) Просмотрщик картинок заменить на photoswipe
7) При оформлении заказа убрать поле Фамилия, порядок оставшихся полей следующий Имя, Телефон, Email
8) Найти и установить модуль всплывающих окон с возможностью запуска по таймеру, на определенных страницах, с использованием куки.
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