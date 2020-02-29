Правка opencart

[url=https://www.vanna23.ru/catalog/]https://www.vanna23.ru/catalog/[/url] Это база товаров магазина, задано в вукоммерс. И это же страница. В странице прописан каноникл https://prnt.sc/r8g4bu но по сути это не работает так как все равно создаются архивы /page2/ и тп Стоит Yoast premium, yoast woocommerce. В общем нужно убрать ...