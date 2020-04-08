Подключить интернет магазин яндекс маркет

Нужно оптимизировать модуль по тему. Он установлен но не отображается. Модуль - [url=https://opencartforum.com/files/file/3131-ajax-zagruzka-tovarov-na-stranicu-kategorii/]https://opencartforum.com/files/file/3131-ajax-zagruzka-tovarov-na-stranicu-kategorii/[/url] Сайт - [url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Кнопка должна находится тут - https://prnt.sc/raa8jo
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На яндекс маркете зарегестрирован магазин, но на данный момент отключен. Надо исправить ошибки и подключить магазин.
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