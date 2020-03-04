Мини сайт для принятия заказов на CodeIgniter4

$30
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка245 просмотров
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Необходимо сделать минимальный сайт по принятию заказов. (задание без дизайна)

Требования:

  • Использовать фреймворк CodeIgniter4.
  • MVС, php 7+, .env
  • Мультиязычность 2 языка
Страницы:

  • Каталог с карточками (картинка, название, минимальное описание, цена, кнопка). Добавление товаров в корзину (выводить всплывающее окно).
  • Страница товара (картинка, название, описание, так же возможность добавить в корзину).
  • Корзина. Оформление заказа: редактирование количества товаров, инпуты для своих данных, выбор доставки. Отправка емаил заказчику.
  • Страница заказа. Просто информация, записанная в базу с прошлой страницы.
Далее будет вторая часть задания - админка.
4 года назад
guest_15830642036533
Украина
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
veesorg
Виктор 
30 летМолдова
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
4 года назад
$30
2 дня
Никаких проблем, рекомендую!
Никаких проблем, рекомендую!
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