Приветствую! Требуется адаптация шаблона OpenCart 2.3, настройка 1С, настройка привычных модулей, корректировки шаблона.

Буду рад, если у Вас есть современный адаптивный шаблон, который Вы очень быстро сможете настроить.

ТЗ отправлю понравившемуся кандидату.

Не оставляйте заявку, если Вы:

1. Не работали с OpenCart

2. У Вас нет времени, рассчитываю на неделю плодотворной работы

Оплата! Строго за выполненную работу согласно ТЗ. А именно: настроили шаблон - оплата, настроили корзину - оплата, настроили сео - оплата.

Что нужно указать в заявке:

1. Кодовое слово: "Я люблю настраивать магазины"

2. Цена за 1 час.

3. Список из 4х проектов и стоимость напротив каждого.

4. Сколько часов в день Вы на связи.