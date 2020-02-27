Добрый день есть готовая верстка, нужно посадить ее на wordpress. Возможность редактировать текст на главной + о нас + меню. Можно использовать ACF лицензия есть. Для фильтров в каталоге можно использовать wpfacet(лицензия есть предоставлю) но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! Требуется адаптация шаблона OpenCart 2.3, настройка 1С, настройка привычных модулей, корректировки шаблона.
Буду рад, если у Вас есть современный адаптивный шаблон, который Вы очень быстро сможете настроить.
ТЗ отправлю понравившемуся кандидату.
Не оставляйте заявку, если Вы:
1. Не работали с OpenCart
2. У Вас нет времени, рассчитываю на неделю плодотворной работы
Оплата! Строго за выполненную работу согласно ТЗ. А именно: настроили шаблон - оплата, настроили корзину - оплата, настроили сео - оплата.
Что нужно указать в заявке:
1. Кодовое слово: "Я люблю настраивать магазины"
2. Цена за 1 час.
3. Список из 4х проектов и стоимость напротив каждого.
4. Сколько часов в день Вы на связи.
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