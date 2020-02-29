Изменить каталог товаров

Добрый день, нужно написать модули под интернет магазин на движку OkayCMS. Список: -Модуль региональных субдоменов для вывода в фронт энд информации из базы в зависимости от субдомена(региона); -Модуль Вариантов в вариантах (вложенных вариантов, категорий вариантов). Все детально я распишу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ на каталог устройств
Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/
ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing
Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров.
Страницы каталога:
1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов.
Пример:
https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871
рис 1
(добавлено как товар)
2. Страница описания устройства - на основе карточки товара.
рис 2
рис 3
Страницу списка устройств переделывать не нужно.
Понадобятся только изменения в карточке товара. При условии, что отображается не товар, а устройство, то вместо блока с кнопкой "купить" отображать другой блок. Там будет список со ссылками и превью товаров (рис 2, рис 3, на рисунках превью не нарисовал), относящихся к этому устройств. И список характеристик устройства.
Список характеристик - текстовый блок на 2000 символов.
Список ссылок должен выгружаться автоматически. В списке товары, у которых есть упоминание модели этого устройства в поле "Совместимость" (устройства в этом поле перечисляются через запятую) - рис 4.
рис 4
Отображение ссылок структурированное, соответственно группе товара. Сначала аккумуляторы, потом дисплеи, потом тачскрины, потом шлейфы, потом платы зарядки, потом динамики, потом микрофоны, потом все остальные, в том числе товары, у которых “группа товара” не заполнено.
Группа товара тоже указывается в характеристиках товара - рис 5.
рис 5
Для редактирования характеристик устройства нужно добавить несколько переменных:
1. Переменная, характеризующая товар/устройств. По умолчанию без переменной (значение null) отображать товар, для значения "1" отображать устройство.
2. Переменная для блока “Характеристики” - на 2000 символов.
Обе переменные должны экспортироваться и импортироваться сайтом наряду с остальными переменными товаров (админка - импорт/экспорт в CSV).
Доработка нужна на десктоп и мобильную версию сайта.
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