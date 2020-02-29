Изменить каталог товаров

ТЗ на каталог устройств

Сайт https://gsm-kharkov.com.ua/

ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing

Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров.

Страницы каталога:

1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов.

Пример:

https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871

рис 1

(добавлено как товар)

2. Страница описания устройства - на основе карточки товара.

рис 2

рис 3

Страницу списка устройств переделывать не нужно.

Понадобятся только изменения в карточке товара. При условии, что отображается не товар, а устройство, то вместо блока с кнопкой "купить" отображать другой блок. Там будет список со ссылками и превью товаров (рис 2, рис 3, на рисунках превью не нарисовал), относящихся к этому устройств. И список характеристик устройства.

Список характеристик - текстовый блок на 2000 символов.

Список ссылок должен выгружаться автоматически. В списке товары, у которых есть упоминание модели этого устройства в поле "Совместимость" (устройства в этом поле перечисляются через запятую) - рис 4.

рис 4

Отображение ссылок структурированное, соответственно группе товара. Сначала аккумуляторы, потом дисплеи, потом тачскрины, потом шлейфы, потом платы зарядки, потом динамики, потом микрофоны, потом все остальные, в том числе товары, у которых “группа товара” не заполнено.

Группа товара тоже указывается в характеристиках товара - рис 5.

рис 5

Для редактирования характеристик устройства нужно добавить несколько переменных:

1. Переменная, характеризующая товар/устройств. По умолчанию без переменной (значение null) отображать товар, для значения "1" отображать устройство.

2. Переменная для блока “Характеристики” - на 2000 символов.

Обе переменные должны экспортироваться и импортироваться сайтом наряду с остальными переменными товаров (админка - импорт/экспорт в CSV).

Доработка нужна на десктоп и мобильную версию сайта.