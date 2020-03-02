Настроить писксель ФБ на сайте OpenCart

Главная задача запустить каталог товаров ФБ.

Есть сайт opencart нужно сделать.

1)Установить на сайт пиксель ФБ

2)Настроить событие фб (события нужно настроить в коде opencart)

3)Настроить каталог товаров Фб

(Есть каталог товаров для гугл адс)

Все изменения нужно делать через ветку на битбаке и присылать pull request. Работать через webpackт или ваш вариант.

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить бюджет пишите сообщения.