Настроить писксель ФБ на сайте OpenCart

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки192 просмотра
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Главная задача запустить каталог товаров ФБ.

Есть сайт opencart нужно сделать.

1)Установить на сайт пиксель ФБ

2)Настроить событие фб (события нужно настроить в коде opencart)

3)Настроить каталог товаров Фб

(Есть каталог товаров для гугл адс)

Все изменения нужно делать через ветку на битбаке и присылать pull request. Работать через webpackт или ваш вариант.

Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить бюджет пишите сообщения.

OpenCart
4 года назад
guest_15832346910703
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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