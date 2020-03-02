Работа с сайтом

Главная задача запустить каталог товаров ФБ. Есть сайт opencart нужно сделать. 1)Установить на сайт пиксель ФБ 2)Настроить событие фб (события нужно настроить в коде opencart) 3)Настроить каталог товаров Фб (Есть каталог товаров для гугл адс) Все изменения нужно делать через ветку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправление технических ошибок на сайте.
Сайт работает на opencart 1.5
Все в прикрепленном ТЗ
- Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $150
Требуется переделать сообщество в Vk на интернет магазин (возможность добавлять товары в корзину и прочее)Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
В рамках разработки сайта возникли дополнительные задачи: 1) Добавить разворачивающийся список с подкатегориями на главной странице (как в прикрепленном дизайне) - только для главной страницы. Задача - добавить выпадающие списки согласно макетов.Все элементы этой доработки должны корректно ...Завершен4 года назад
ТЗ на каталог устройств Сайт [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. Пример: [url=https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871]https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871[/url] рис 1 (добавлено как товар) 2. Страница описания устройства - ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно написать модули под интернет магазин на движку OkayCMS. Список: -Модуль региональных субдоменов для вывода в фронт энд информации из базы в зависимости от субдомена(региона); -Модуль Вариантов в вариантах (вложенных вариантов, категорий вариантов). Все детально я распишу ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Столбец добавлен в oc_product, нужно чтобы при оформлении заказа у нас обновлялся столбец spec в oc_order_product [url=https://opencartforum.com/topic/157388-opencart-versiya-15512-redaktirovanie-option_listtpl-nuzhna-pomosch/]https://opencartforum.com/topic/157388-opencart-versiya-15512-redaktirovanie-option_listtpl-nuzhna-pomosch/[/url]Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $8
На яндекс маркете зарегестрирован магазин, но на данный момент отключен. Надо исправить ошибки и подключить магазин.Завершен4 года назад
- $5
Нужно оптимизировать модуль по тему. Он установлен но не отображается. Модуль - [url=https://opencartforum.com/files/file/3131-ajax-zagruzka-tovarov-na-stranicu-kategorii/]https://opencartforum.com/files/file/3131-ajax-zagruzka-tovarov-na-stranicu-kategorii/[/url] Сайт - [url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Кнопка должна находится тут - https://prnt.sc/raa8joЗавершен4 года назад
- $30
Необходимо сделать минимальный сайт по принятию заказов. (задание без дизайна) Требования: [list][*]Использовать фреймворк CodeIgniter4. [*]MVС, php 7+, .env[*]Мультиязычность 2 языка[/list]Страницы: [list=1][*]Каталог с карточками (картинка, название, минимальное описание, цена, кнопка). Добавление товаров в корзину (выводить всплывающее окно).[*]Страница товара (картинка, название, ...Завершен4 года назад
Приветствую! Требуется адаптация шаблона OpenCart 2.3, настройка 1С, настройка привычных модулей, корректировки шаблона. Буду рад, если у Вас есть современный адаптивный шаблон, который Вы очень быстро сможете настроить. ТЗ отправлю понравившемуся кандидату. Не оставляйте заявку, если Вы: 1. Не ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт4 года назад