Консультация: выбор между Opencart VS WordPress (Привязка API CRM )

Здравствуйте, нужно доделать имеющийся интернет магазин www.auto-tyre.kz для начала необходимо сделать анализ текущего сайта и с имеющимися предложениями доработать сайт под ключ. составим вместе необходимое тех.задание. также нужно будет настроить все необходимое продвижение по поисковикам гугл и ...