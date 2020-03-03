Исправление технических ошибок на сайте. Сайт работает на opencart 1.5 Все в прикрепленном ТЗ
Консультация: выбор между Opencart VS WordPress (Привязка API CRM )
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Добрый день.
Нужна консультация для выбора между Opencart & Wordpress.
Основная задача: привязка магазина через API к существующей CRM.
Может кто уже решал этот вопрос с API и может предложить готвое решение.
Выгрузка продуктов
Обновление цен
Контроль склада
Сбор заказов в CRM
В том числе интересут аспект продвижения, SEO
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