Доработать имеющийся интернет магазин по продаже автошин и дисков.

Добрый день, нужно написать модули под интернет магазин на движку OkayCMS. Список: -Модуль региональных субдоменов для вывода в фронт энд информации из базы в зависимости от субдомена(региона); -Модуль Вариантов в вариантах (вложенных вариантов, категорий вариантов). Все детально я распишу ...