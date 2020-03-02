Выпадающее меню со списком статей в хедер Opencart через шаблон.

Имеем мультишоп opencart ocstore версии 1,5

Модуль блог не предлагать - нужно простое решение. Попробовал и столкнулся с разными трудностями. Прийдется выключать 4 магазина и все перестраивать.

Возможно можно просто через шаблон добавить в хедер каждого магазина простой скрипт выпадающего меню со статьями ?